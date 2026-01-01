Проливни дъждове и бури причиниха щети в Букурещ и 15 окръга на Румъния, съобщават от Департамента за извънредни ситуации в информация, изпратена и до редакцията на БТА. За последните 24 часа лошото време е засегнало 28 населени места и е причинило наводнения, паднали дървета и временни затруднения в пътния трафик. Местните медии съобщават за къщи, ударени от мълнии, и повредени автомобили, предава кореспондент ътна БТА Мартина Ганчева.
Пожарникари са се намесили в десетки ситуации, за да ограничат последиците от метеорологичните явления.
„Огнеборците са действали, за да евакуират водата от 13 къщи, 36 дворове, 3 жилищни пристройки, 15 мазета, един търговски обект, от улица, както и да освободят строителни елементи от покрива на блок и осем паднали дървета“, посочва цитираният източник.
Furtunile au făcut pagube în mai multe zone ale țării. Zeci de gospodării au fost inundate, copaci și acoperișuri au fost doborâte de vânt, iar circulația a fost afectată pe mai multe drumuri.https://t.co/wLUk1qbz2S— Euronews Romania (@euronewsro) June 12, 2026
Рано тази сутрин Букурещ бе ударен от силна буря. Местните жители получиха съобщение за опасно време чрез румънската система за предупреждение "Ро-Алърт". Проливният дъжд парализира квартал „Милитари“ в западната част на града. Огромните количества вода, натрупани за много кратко време, превърнаха улиците в истински реки, а канализационните системи не можеха да се справят с обема.
Este cod galben de instabilitate atmosferică şi #ploi însemnate cantitativ, care vizează Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei, inclusiv capitala. Până diseară, la ora 21:00, aici vor fi averse însemnate, descărcări electrice şi vânt cu viteze de 50-60 km pe oră. (1/3) pic.twitter.com/hrB0bkDyuk— Radio Romania International (@RRInternational) June 12, 2026
В момента температурата в Букурещ е 19 градуса. Вчера термометрите показваха 31. Днес в сила е жълт код за опасни явления. Предупреждението важи за румънската столица и за 10 окръга на страната - Арджеш, Дъмбовица, Прахова, Бузъу, Браила, Тулча, Констанца, Кълъраш, Яломица, Илфов.