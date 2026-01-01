Един е кандидатът за кмет за предстоящия в неделя частичен вот за кмет на село Вратца, община Кюстендил, съобщават на страницата си от Общинската избирателна комисия (ОИК).

За участие в изборите са се регистрирали три партии. Изборът се налага заради смъртта на кмета на селото.

Кандидатът за кмет, регистриран в законовия срок, е Борислав Илиев от „Партия на зелените“. Право да глас имат 238 избиратели.

На последните избори за състав на Народно събрание там са гласували 83 избиратели. Съставът на секционната избирателна комисия е от седем души.