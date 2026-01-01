От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки.

МВР с мащабна акция срещу нерегламентирани гонки и край Пловдив (СНИМКИ/ВИДЕО)

Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен. През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност.

БГНЕС

Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. Очаква се резулатите от операцията да бъдат обявени официално през деня.

БГНЕС

БГНЕС

От ръководството на местната "Пътна полиция" обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушат правилата за движение.

Гонки, висока скорост и арести: МВР с мащабна акция в Пазарджишко (ВИДЕО)

През зимните месеци сериозен проблем остават и подземните паркинги на големите търговски центрове в Бургас, които често се превръщат в арена за дрифтове. След множество подадени сигнали от граждани и съставени актове от страна на органите на реда, ситуацията там вече е успокоена.

БГНЕС

БГНЕС

Разширеното видеонаблюдение и засиленото полицейско присъствие са дали своя ефект и към момента нови опити за автохулиганство в моловете липсват.