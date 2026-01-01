Кафявият сладък мечок Тони се забавлява и поглези в зоопарка в София.

Той е в чудесна форма и с повишен апетит след зиминя сън и получи едно от най-любимите си лакомства - пчелен мед в пита.

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Медът, който е естествена храна за мечките, беше разпределен на много порции във външното му заграждение, като хранително средово обогатяване.

Благодарение на отличното си обоняние Тони се ориентира бързо и всичко беше намерено и изядено, съобщиха от зоопарка.🐻🐝🪨

Зоологическа градина работи с лятно работно време - без почивен ден.

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Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 часа.