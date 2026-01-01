Ивичестата хиена Аруша от зоопарка в София се забавлява под слънчевите лъчи.

Тя получи от гледачите си щраусово яйце, с което си поигра, докато го счупи.

Вкусен обяд и много игри за сладкия меден язовец Хъни в зоопарка в София (ВИДЕО)

Това е много подходящо средово обогатяване за този вид, защото те могат да намерят такова яйце и в естествената си среда.

Това провокира видовоспецифичното им поведение. Зоологическа градина работи без почивен ден, с редовно лятно работно време.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, съобщиха от зоопарка.

Престоят на посетителите е разрешен до 19:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 са отворени между 9:30 и 18:00 часа.