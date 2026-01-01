Зоопаркът в София към преминава лятно работно време.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход вече ще работят от 9.30 до 18.00 часа.

Престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19.00 часа, съобщиха от зоопарка.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", залите „Примати“ 2 и 3 ще са отворени между 9.30 и 18.00 часа.

Зоопаркът работи без почивен ден, ще работи и на всички Великденски празници - 10, 11, 12 и 13 април.