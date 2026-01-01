Разследват сбиване в Раднево, съобщиха от полицията.

На 11 юни е подаден сигнал от 52-годишна жена за агресията в кв. "Кантона". Възникнал е конфликт между няколко души.

Младежи нападнаха и ограбиха 15-годишно момче в Стара Загора

Пострадали са 25-годишен мъж, който е настанен в болница в Стара Загора - без опасност за живота и още двама мъже - на 50 и 32 години и 47-годишна жена, които са получили различни наранявания, катом им е оказана медицинска помощ и са освободени.

Задържани са петима мъже - на 32, 50, 55, 28 и 38 години и 47-годишната жена. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.