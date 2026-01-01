Италианският президент Серджо Матарела заяви, че ЕС трябва да демонстрира единство в политиката си спрямо Украйна и Русия, предаде АНСА.

"Желателно е по отношение на Украйна и Русия ЕС да говори в един глас", каза Матарела по време на работна среща с италианския премиер Джорджа Мелони и няколко министри.

Срещата между президента и премиера на Италия бе посветена на подготовката за предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се състои в Брюксел на 18 и 19 юни.

Изявлението на Серджо Матарела идва на фона на продължаващата война в Украйна и опитите на Европейския съюз да запази единна позиция по отношение на военната, финансовата и политическата подкрепа за Киев. През последните месеци сред държавите членки се появиха различия по въпроси като санкциите срещу Русия, увеличаването на разходите за отбрана и бъдещото присъединяване на Украйна към ЕС.

На предстоящото заседание на Европейския съвет в Брюксел европейските лидери ще обсъдят развитието на войната, подкрепата за Украйна, европейската сигурност и отбранителните способности на съюза. Очаква се сред основните теми да бъдат и новите санкции срещу Русия, както и усилията за засилване на стратегическата автономия на ЕС в условията на нарастващо геополитическо напрежение.