Депутатите ще гласуват за прекратяване правомощията на председателя на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия въз основа на подадено искане от Пламен Тончев. Това обяви в началото на днешното пленарно заседание председателят на Народното събрание (НС) Михаела Доцова. Точката е втора за днес.

Преди два дни - на 22 юли, Тончев бе избран от НС за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

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По предложение на Петър Витанов, председател на парламентарната група на „Прогресивна България“, депутатите удължиха законодателната част на днешното заседание до гласуване на първо четене на промени в Закона за енергията от възобновяеми източници.

Първа точка е гласуването на държавния бюджет за тази година, на второ четене. Вчера дебатите по него продължиха повече от 12 часа.