Меган Маркъл публикува в профила си в Instagram поредица от снимки от лятната ваканция на семейството си с принц Хари и двете им деца – Арчи и Лилибет. Сред кадрите има снимки от почивката им в Европа, както и такива, за които се предполага, че са направени в имението Алторп – дома, в който е израснала принцеса Даяна.

През последните седмици семейството е било на почивка в Европа, преди принц Хари да отпътува за Великобритания за Игрите „Непобедими“ (Invictus Games) в Бирмингам. Първоначално се очакваше Меган, Арчи и Лилибет да го придружат, но впоследствие херцогът на Съсекс пристигна сам. По-късно Меган и децата са пристигнали дискретно във Великобритания на фона на продължаващите опасения за сигурността им.

Не е официално потвърдено къде е преминала семейната ваканция, но британски медии предполагат, че част от нея е била в Португалия. В една от публикациите Меган показва фасадата на португалския ресторант O Melidense, което засилва тези предположения. Смята се, че семейство Съсекс притежава втори имот в страната, недалеч от дома на принцеса Юджини и съпруга ѝ Джак Бруксбанк.

Особено внимание привлече снимка, на която Лилибет върви по алея, а пред нея принц Хари и Арчи се разхождат с букети цветя в ръце. Според списание People това може да е направено в имението Алторп, където се намира гробът на принцеса Даяна. По-рано през юли имението беше затворено за посетители за два дни, което породи спекулации, че семейството е било там.

Сред останалите кадри са снимки на Меган и Хари по време на вечеря, разходка на Меган с Лилибет край плажа, Арчи, който върви бос по залез слънце, и принц Хари, който играе с дъщеря си в басейн. На друга снимка тримата тичат към морето, докато Меган ги наблюдава от брега.

Арчи е заснет и в пилотска кабина с пилотска шапка, заобиколен от летци, докато се преструва, че управлява самолет. Както и при предишни публикации, лицата на децата не се виждат ясно – практика, която Меган и Хари следват, за да запазят личното им пространство.

#PrinceArchieandPrincessLilibet had a fantastic summer with their parents and their lovely Spencer family. We love that they are loved. pic.twitter.com/Nf39rrPdL8 — DuchessofImpact (@duchessofimpact) July 24, 2026

След европейската си ваканция семейството е посетило крал Чарлз III и кралица Камила в имението Хайгроув. Според Бъкингамския дворец срещата е продължила повече от час и е била първата между краля, Меган и внуците му от 2022 г. насам.

Визитата се състоя след напрежение около престоя на принц Хари във Великобритания. Според британски медии първоначално той отказал предложението да отседне в Бъкингамския дворец, а впоследствие променил решението си, но твърде късно.