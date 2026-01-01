Кремъл публикува списък с „потенциални цели“ в Лондон, Лестър, Рединг и Съфолк, за които твърди, че произвеждат дронове за Украйна.

В списъка бяха включени и редица украински фабрики за производство на дронове в Германия, Дания, Латвия, Литва, Холандия, Полша и Чехия, както и фабрики, произвеждащи компоненти в Германия, Испания, Италия, Чехия, Израел и Турция.

Дмитрий Медведев, заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, отправи заплаха в X, като написа: „Спете спокойно, европейски партньори!“.

Изявлението на руското Министерство на отбраната трябва да се приема буквално: списъкът с европейски предприятия, които произвеждат дронове и друго оборудване, е списък с потенциални цели за руските въоръжени сили, каза още той.

„Кога ударите ще станат реалност, зависи от това какво ще се случи след това.“

Един от обектите, посочени като потенциална цел за Обединеното кралство, е в Милдънхол, Съфолк, където се намира и база на Кралските военновъздушни сили (RAF).

Това се случва, след като руските военни изстреляха стотици дронове срещу Украйна при нощно нападение.

Най-малко 15 души бяха убити, а 90 – ранени при нападенията, които последваха кратко прекратяване на огъня по време на честванията на православния Великден през уикенда.

Руското министерство на отбраната заяви, че решението на европейските държави да увеличат производството на дронове за Киев е „умишлена стъпка, водеща до рязка ескалация на военно-политическата ситуация в целия европейски континент и пълзящо превръщане на тези страни в стратегически тил на Украйна“.

Министерството предупреди, че атаките срещу Русия, включващи дронове, произведени в Европа за Украйна, са изпълнени с „непредсказуеми последици“.

„Вместо да укрепват сигурността на европейските държави, действията на европейските лидери все повече въвличат тези страни във война с Русия“, се казва още в него.

„Европейската общественост трябва не само ясно да разбира истинските причини за заплахите за нейната сигурност, но също така да знае адресите и местоположенията на „украински“ и „съвместни“ предприятия, произвеждащи дронове и компоненти за Украйна на територията на техните страни“, заявиха от министерството.