15-годишно момче задигна пари от дома на баба си в Димитровград, съобщиха от полицията.

Той е хванат след сигнал от 52-годишната жена, живееща на улица „Десета“.

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Тя е съобщила, че от гардероб в стая в дома ѝ липсва метална касета, в която имала 15 000 евро и златни накити. Те са били собственост на дъщеря ѝ, работеща в чужбина.

В жилището няма взломяване, а касата била видяна за последно от жената преди седмица. В стаята с касата живеел непълнолетният ѝ внук.

Той е признал, че повече от месец харче парите, докато баба му не установила липсата им. Наложена му е полицейска закрила за 48 часа.