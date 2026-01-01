Спипаха 18-годишен шофьор с положителна проба за наркотици, дрифтиращ в Монтана, съобщиха от полицията.

Дрифтове и гонки под прицел: Засилени проверки и мащабна акция в Бургаско (СНИМКИ)

Той е хванат на тази нощ. При извършения обход на булеварда на кръстовището с ул. "Опълченска", пред хипермаркет е установен и спрян за проверка автомобил.

В колата са пътували още трима пътници - 20, 18 и 16 г. На водача е направена проба за алкохол, като резултатът е отрицателен. Тестът му за наркотици е отчел наличие за амфетамин.

МВР с мащабна акция срещу нерегламентирани гонки и край Пловдив (СНИМКИ/ВИДЕО)

Съставени са му акт и фишове. Младежът е задържан, а колата е иззета. По случая се води разследване.