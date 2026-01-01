Тийнейджър се опита да краде от кола, но остана заключен в багажника в Гълъбово, съобщиха от полицията.

На 11 юни е подаден сигнал от 32-годишен мъж, че е проникнато в автомобила му, който е бил паркиран заключен на улица.

Мъж отиде на гости на свой познат, той му задигна колата

В багажника на колата е установен 18-годишен младеж.

Той е заявил, че е разбил заключващия механизъм на багажното отделение и е проникнал в автомобила - с цел кражба, но не е могъл да излезе.

Момчето е задържано. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.