/ БТА

Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в смолянския квартал Устово по време на гръмотевична буря с проливен дъжд, предаде БТА. Няма пострадали хора, но е поразено дърво в непосредствена близост до обществената тоалетна, а друго е надвиснало опасно.

Пряк очевидец на инцидента е работникът по чистотата към Община Смолян Кина Симова. „Подреждах си инструментите и ги прибирах в малкия павилион. В този момент удари мълнията и дървото падна. Ако бях отпред, щях да остана на място“, каза Симова. 

Мълния Смолян дърво
БТА

Мълния Смолян дърво
БТА

От Областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха за БТА, че след получен сигнал за паднала мълния върху дърво на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили поразеното дърво, като са го нарязали и обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на Автогарата.

Служител на общината е изпратен на мястото на инцидента. Уведомени са и собствениците на имота – транспортната фирма „Рожен Експрес“. 

Мълния Смолян дърво
БТА

Мълния Смолян дърво
БТА

Гръмотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена от интензивни валежи.

Мълния Смолян дърво
БТА

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Смолян