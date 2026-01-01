Мълния падна тази сутрин в района на автогарата в смолянския квартал Устово по време на гръмотевична буря с проливен дъжд, предаде БТА. Няма пострадали хора, но е поразено дърво в непосредствена близост до обществената тоалетна, а друго е надвиснало опасно.

Пряк очевидец на инцидента е работникът по чистотата към Община Смолян Кина Симова. „Подреждах си инструментите и ги прибирах в малкия павилион. В този момент удари мълнията и дървото падна. Ако бях отпред, щях да остана на място“, каза Симова.

БТА

БТА

От Областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха за БТА, че след получен сигнал за паднала мълния върху дърво на място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарникарите са отстранили поразеното дърво, като са го нарязали и обезопасили района. Вследствие на инцидента е прекъснато и електрозахранването в района на Автогарата.

Служител на общината е изпратен на мястото на инцидента. Уведомени са и собствениците на имота – транспортната фирма „Рожен Експрес“.

БТА

БТА

Гръмотевичната буря премина над Смолян рано тази сутрин, като на места бе придружена от интензивни валежи.