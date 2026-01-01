Едва на 43 години почина изпълнителят Никола Праматаров (Никсън), съобщи майка му Каролина Праматарова.

"Днес светът ми угасна. Моят обичан, първороден син, си отиде твърде рано, оставяйки след себе си огромна празнота, която нищо не може да запълни! Дано БОГ ти отреди най-доброто място, детето ми!!! Завинаги оставаш в сърцето ми!", пише майката.

Той е роден през 1983 година. Музикалната си кариера стартира когато е едва на 16 години. Има издадени два албума. Наричан е „Детето чудо на попфолка“, тъй като тогава е сред най-младите изпълнители в този жанр и печели много фенове.