Дадохме достатъчно време американската страна да има възможност да планира своите действия да потърси нова локация. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента премиерът Румен Радев в отговор на въпрос за американските самолети на летище „Васил Левски“.

Американските самолети остават на летище „Васил Левски“ до края на юни

По думите на министър-председателя такива самолети трябва да са на военни летища, а не на граждански. „Навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански“, заяви той.

Отговорили сме на нотата от американската страна за до края на юни, коментира Радев относно срока, който страната ни е дала на САЩ.

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В отговор на въпрос за възможността за преместване на самолетите на летището „Безмер“, Радев каза: „Даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление“. По думите на премиера това може да стане и на „Граф Игнатиево“.

За напускането на Кандев

Веднага след като разбрах, че Георги Кандев иска да бъде освободен от редиците на МВР, го поканих при мен. Изложи само и единствено лични мотиви, в никакъв случай служебни", каза премиерът Румен Радев по повод напускането на МВР на изпълняващия функциите главен секретар Георги Кандев, който обяви решението с публикация във "Фейсбук".

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Кандев сподели, че е изключително доволен от работата си в МВР и своите отношения с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, каза премиерът. Този пост, който последва, е изненада, допълни Радев.

Премиерът обясни, че обмислят всички варианти за кандидат за позицията на Кандев, както и че е разбрал за публикацията му в социалната мрежа след срещата им.

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„Говорим да се приеме възможно най-бързо Законът за съдебната власт. Едва след като този закон бъде приет, парламентът трябва да разгледа правилата, по които ще се избират новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС). Нашето желание е това да стане възможно най-бързо, за да може този ВСС да избере нов главен прокурор“, отговори Радев на въпрос за избирането на нов състав на ВСС до юли.

За турската позиция относно "Боташ"

Турската страна иска да предоговоря, защото иска да задълбочим енергийното сътрудничество не само в газовата сфера, но и в преноса на електрическа енергия, каза още премиерът в отговор на въпрос за какво е разговарял с министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан и дали предоговарянето на договора с турската компания „Боташ“ е било тема на разговора.

По-рано министър-председателят участва в парламентарния контрол, където каза, че турската страна има интерес транспортният поток през нашата страна да се увеличи, ние имаме същия интерес, коментира още Радев. По думите му се обсъжда втора жп линия България – Турция.

Нямам афинитет към модата, каза премиерът запитан дали одобрява облеклото на външния министър Велислава Петрова на вчерашната среща с турския ѝ колега.