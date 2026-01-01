Четирима кандидати ще участват в частичните местни избори за кмет на Чинтулово, които ще се проведат на 14 юни в сливенското село Чинтулово, реши Общинската избирателна комисия (ОИК).

Това са Димитър Илиев, издигнат от ГЕРБ, Димитър Темелков от „Възраждане“, Михаил Петров от коалиция „БСП – Обединена левица“ и Христо Ганев от коалиция „Левицата“.

Право на глас имат близо 1000 избиратели, които ще упражнят вота си в една избирателна секция. Изборите се налагат след смъртта на досегашния кмет Иван Щилянов.

Както БТА съобщи, предприети са необходимите мерки за опазване на обществения ред и за противодействие на престъпления срещу политическите права на гражданите. За сигнали, свързани с изборния процес, са открити денонощна телефонна линия и електронна поща.