Мексикански репортер, специализирал в криминални новини, беше застрелян на 11 юни, съобщи вестника, в който е работел. Това е поредното убийство в една от най-опасните страни в света за журналистите.

Източната крайбрежна провинция Веракрус е обхваната от насилие, свързано с наркотиците, и се счита за особено рискова зона за журналистите, предаде АФП.

Луис Анхел Лопес Валдес вече е получавал заплахи заради репортажите си и местните власти са взели мерки за неговата защита, съобщи вестник Vanguardia в социалните мрежи.

„Лопес Валдес беше убит рано сутринта в четвъртък в (града) Поза Рика, след като беше спрян от въоръжени мъже, докато шофираше“, се посочва в статия, публикувана на уебсайта на вестника. Изданието призова за „справедливост“, за да не остане смъртта на репортера „безнаказана“.

Мексико е една от най-опасните държави в света за журналистическа дейност, според организацията за наблюдение на медиите „Репортери без граници“ (RSF).

Организацията, която отчита над 150 убити журналисти в Мексико от 1994 г. насам, призова за „спешно разследване и по-силни гаранции за пресата“.

„Докато страната откриваше Световното първенство по футбол през 2026 г., журналистът Луис Анхел Лопес Валдес от Vanguardia de Veracruz беше убит“, написа RSF в X.

Организацията за наблюдение на свободата на изразяването Article 19 призова за „старателно и бързо“ разследване на смъртта на Лопес Валдес.

През януари във Веракрус беше застрелян и журналистът Карлос Кастро. А през последните дни двама мъже нахлуха в дома на журналистката Роксана Гусман и я отвлякоха – инцидент, запечатан в зловещ видеозапис. Местонахождението ѝ остава неизвестно.