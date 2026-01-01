Кожена чанта, изработена от клетки на тиранозавър рекс, ще бъде пусната на търг от парижкия аукционна къща Giquello. Според оценките тази „единствена по рода си“ вещ може да бъде продадена за над 500 000 долара.

Представена през пролетта в Амстердам, чантата е създадена от остатъци от колаген от бедрената кост на тиранозавър рекс, открит в американския щат Монтана преди 25 години, предаде АФП.

„През последните години разработихме техники – биотехнологии, които ни позволяват да накараме клетъчна култура да произведе, така да се каже, истинска кожа от тиранозавър рекс в лабораторията“, заяви наскоро Якопо Бриано, палеонтолог, свързан с продажбата.

Аукционната къща Drouot, където чантата ще бъде продадена в 18:00 ч. (19 българско време), я описа като „предмет без прецедент в историята на лукса“ и „научен подвиг“, който прави възможно създаването на кожа „без никаква зависимост от отглеждането на животни“.

Бриано отбеляза, че материалът се различава от веганската кожа, която се произвежда предимно от пластмаса.

„В този случай тя е получена от клетъчна култура, така че е 100% кожа. И в същото време произхожда от животно, изчезнало преди 67 милиона години!“, каза той.

Тъй като няма прецедент, Александър Гикело, чиято аукционна къща организира продажбата, обясни, че са трябвало да „измислят цена“, която да отразява както размера на инвестицията, необходима за създаването на чантата, така и нейната рядкост.

Гикело оцени стойността ѝ на между 300 000 и 500 000 евро (346 000 до 576 000 долара).

Това е „много, много голяма сума пари. В същото време тя е единствена по рода си. И тъй като редките неща са скъпи, това е резултатът“, заяви Гикело.