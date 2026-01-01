Трима кандидати ще се конкурират на частичните избори за кмет в исперихското село Подайва, които ще се проведат на 14 юни. Това съобщи за зам.-председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Исперих Джанан Родоплу.

Претендентите за кметския пост са Керим Ахмед, издигнат от ДПС, Февзи Халил от коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ и Мехмед Хасан от ГЕРБ.

Родоплу посочи, че право на глас имат над 1400 избиратели. Те ще могат да упражнят вота си в две основни секции, и в една подвижна. Зам.-председателят заяви, че досега в ОИК не са постъпвали жалби или сигнали за нарушения.

Един е кандидатът за кмет за предстоящия частичен вот в село в Кюстендилско

По думите ѝ подготовката за изборите протича нормално. Бюлетините за вота се очаква да бъдат доставени от София, а изборните книжа и материали ще бъдат предадени на секционните комисии ден преди изборите.

Частичният вот в Подайва е насрочен след смъртта на избрания кмет Заид Кадир и предсрочното прекратяване на пълномощията му с решение на Общинската избирателна комисия. До встъпването в длъжност на новоизбрания кмет кметството се управлява от Ахмед Ахмед, определен от Общинския съвет в Исперих.

От Областната дирекция на МВР в Разград съобщиха, че е създадена необходимата организация за съдействие на гражданите, които нямат валидни документи за самоличност и желаят да упражнят правото си на глас.

Във връзка с предстоящите избори в Районното управление в Исперих са образувани и три досъдебни производства за купуване на гласове. Според информацията на полицията двама жители на Подайва на 63 и 33 години са заплатили таксите за издаване на нови лични карти на шестима души.

По първоначални данни имотната облага е била предоставена с цел склоняване на избирателите да подкрепят определен кандидат за кмет. Разследването продължава под надзора на прокуратурата.