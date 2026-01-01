Румър Уилис, дъщерята на Деми Мур и Брус Уилис, е получила основно физическо попечителство над тригодишната си дъщеря Луета в съдебен спор с бившия си партньор Дерек Ричард Томас.

Решението на Върховния съд в Лос Анджелис постановява съвместно законно попечителство, но детето да живее основно при майката. Двамата родители са задължени да вземат съвместно важни решения, свързани със здравето, образованието и възпитанието на детето.

Съдът е определил режим на виждане за бащата през редуващи се уикенди, като първоначално срещите ще бъдат наблюдавани от бавачка. Освен това страните трябва да преминат родителско консултиране и да използват специална платформа за комуникация.

Двамата също са задължени да не публикуват изображения на детето в социалните мрежи без съгласие.

Последните съдебни решения идват след като Томас категорично отхвърли обвиненията на Уилис и нейната майка Деми Мур, че е проявявал насилие и контролиращо поведение по време на връзката им.

В предишни съдебни документи Румър Уилис твърди, че бившият ѝ партньор е демонстрирал поведение, свързано с домашно насилие и принудителен контрол. Томас обаче отрече обвиненията в заявление, подадено на 2 юни в Лос Анджелис.

„Връзката ни приключи, защото не си подхождахме и не се получаваше. Това не е домашно насилие“, заявява той в документа.

Следващото заседание по делото е насрочено за 10 септември.