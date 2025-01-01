Съпругата на Брус Уилис – Ема Хеминг Уилис, сподели откровено как протича животът им след тежката диагноза на актьора – фронтотемпорална деменция (FTD).

През март 2022 г. семейството на холивудската легенда обяви, че той страда от афазия – нарушение, което засяга езика и комуникацията – и че се оттегля от киното. По-малко от година по-късно Ема съобщи и за по-сериозната диагноза – фронтотемпорална деменция.

Състоянието на Брус Уилис се е влошило

Днес, на 70 години, звездата от „Умирай трудно“ се бори с болестта, а съпругата му разказа пред ABC News как семейството се адаптира:

„Брус е в много добро физическо здраве. Просто мозъкът му го предава. Езикът си отива, и знаете ли, научихме се да се адаптираме. Имаме свой начин на комуникация с него, просто е различен.“

Ема вярва, че Брус все още я разпознава:

„Знам, че го прави. Когато сме с него… очите му светват.“

Тя подчерта, че той поддържа връзка и с петте си дъщери – Мейбъл (13 г.) и Евелин (11 г.), които има с Ема, както и Румер (37 г.), Скаут (34 г.) и Талула (31 г.) от брака си с Деми Мур.

„Държим се за ръце. Целуваме го. Прегръщаме го. Той отвръща и това ми е достатъчно. Не ми трябва да знае, че съм му съпруга или кога сме се оженили. Искам само да усещам, че имаме връзка. И я имаме.“

Деми Мур публикува трогателни снимки от рождения ден на Брус Уилис

Според Ема началото на заболяването било белязано от промени в характера:

„За човек, който винаги е бил разговорлив и ангажиран, изведнъж стана по-тих. Когато семейството се събираше, той просто се затваряше в себе си.“

С времето актьорът станал по-отдръпнат и безразличен:

„Той вече не беше този топъл и любвеобилен човек, когото познавах. Беше тревожно и плашещо. Не разбирах какво се случва и си мислех: ‘Как да остана в този брак, ако той вече не е същият?’“

Заболяването се проявявало и в работата му – заекването от детските години се завърнало, започнал да забравя реплики и често изглеждал объркан на снимачната площадка.

След поставянето на диагнозата Ема признала, че е изпаднала в шок:

„Излязох от кабинета с празни ръце — без решение, без посока, без нищо. Дори не можех да произнеса диагнозата. Изпаднах в паника, все едно падах в бездната.“

Тя разкри, че Брус никога не е осъзнал напълно състоянието си:

„Не мисля, че той навърза фактите.“

Ема решила да бъде открита с двете им по-малки дъщери:

„Винаги съм била много открита с момичетата. Не исках да мислят, че той не им обръща внимание. Имаше облекчение — сега разбираме какво се случва.“

С течение на времето тя спряла да организира шумни събирания у дома, за да пази Брус от стрес:

„Изолирах цялото ни семейство. Това беше съзнателно решение… и много тежко.“

В крайна сметка Ема взела едно от най-болезнените решения – да премести съпруга си в отделен, едноетажен дом с 24-часови медицински грижи. Въпреки това тя прекарва с него всяка сутрин и вечер:

„Закусвам и вечерям с него, за да останем свързани.“