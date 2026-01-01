Срязаха гумите на много коли в Дупница, съобщиха от полицията.

На 11 юни са получени множество сигнали за срязани гуми на автомобили, паркирани на ул. „Хр. Смирненски“, „Родопи“, „Екзарх Йосиф“, „Пазарна“, „Ген. Вазов“, „Скопие“, „Св. Иван Рилски“.

Срязаха гумите на десет коли в Монтанско

Извършителите са задържани. Единият е 40-годишен мъж, живеещ в района, другият е 20-годишен негов приятел от Пловдив.

Дупничанинът е известен с различни противозаконни деяния, осъждан е. Работата продължава под надзора на прокуратурата.