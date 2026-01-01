Всички 186 пътници от заседналия в река Дунав круизен кораб „Viking Ullur“, плаващ под швейцарски флаг, бяха успешно евакуирани. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Плавателният съд заседна около 02:20 часа тази нощ в района на 817-ия речен километър, на около 25 километра над Видин, срещу село Гомотарци. По първоначални данни инцидентът е станал при намалена видимост в тъмната част на денонощието и заради ниското ниво на водите на река Дунав.

МВР

На борда са се намирали 186 пътници – граждани на държави от Европейския съюз, както и 52-ма души екипаж и обслужващ персонал. Корабът е пътувал към Видин, където е трябвало да зареди провизии, като на борда вече не е достигала и питейна вода.

Първоначално корабният агент е осигурил друг плавателен съд за прехвърляне на пътниците, но той не е успял да достигне до заседналия кораб.

След разрешение от Дирекция „Речен надзор“ – Лом и след оценка на риска е взето решение пътниците да бъдат евакуирани с катер на База „Гранични полицейски кораби“ – Видин.

МВР

Граничните полицаи, с помощта на екипажа на круизния кораб, са извършили евакуацията при спазване на всички мерки за безопасност.

Към 18:30 часа спасителната операция е приключила успешно. Катерът на „Гранична полиция“ е извършил общо 20 курса, с които всички 186 пътници са били превозени безпрепятствено от заседналия кораб.

МВР

По-рано румънската медия Digi24 съобщи, че корабът е заседнал заради изключително ниското ниво на Дунав в район с множество пясъчни плитчини. Корабът е отплавал от Дробета-Турну Северин и е пътувал към Видин.

Navă de croazieră cu peste 230 de persoane la bord, eşuată pe Dunăre din cauza nivelului scăzut al apeihttps://t.co/QvO54BzbDP

— Monitorul de Galati (@Monitorul_GL) July 28, 2026

Mehedinți: Vas de croazieră cu 186 de pasageri, eșuat pe Dunăre în zona Salcia; navigația nu este afectată https://t.co/VbkmABZBQB

Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO pic.twitter.com/uF6Q7ZBTZ4