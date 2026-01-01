Последните промени в митническата политика на президента на САЩ Доналд Тръмп представляват пореден етап от продължаващата търговска война, но според анализатори те едва ли ще доведат до съществена промяна в икономическите тенденции. Най-вероятният ефект ще остане по-високите цени на вносните стоки, докато влиянието върху икономическия растеж ще бъде ограничено, пише в свой анализ Уолстрийт Джърнъл.

Какво се променя?

След като през февруари Върховният съд отмени част от глобалните мита, Белият дом въведе временно универсално мито от 10 на сто, което беше ограничено до 150 дни.

Миналата седмица администрацията наложи нови мита между 10 и 12,5 на сто върху вноса от повече от 80 държави, включително повечето основни търговски партньори на САЩ. По този начин по-голямата част от вноса продължава да бъде облагана с мита, сходни с действащите през последните месеци.

На каква правна основа са въведени?

Новите мита се основават на раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. - разпоредба, използвана масово и по време на първия президентски мандат на Тръмп за облагането на китайски стоки.

Според американската администрация тази правна рамка позволява въвеждането на ответни мерки срещу нелоялни търговски практики, включително използването на принудителен труд при производството на стоки за американския пазар.

Анализаторите смятат, че използването на раздел 301 е по-устойчиво от правна гледна точка в сравнение с някои от предишните митнически мерки.

Какъв ще бъде икономическият ефект?

Според икономистите ефективната средна митническа ставка върху вноса ще остане около 10 на сто, което означава, че не се очаква значително допълнително забавяне на икономиката.

„Смятаме, че няма да видим по-голямо забавяне на икономиката от това, което вече наблюдавахме“, казва Томас Райън от „Кепитъл Икономикс“ (Capital Economics).

През последните 18 месеца митата доведоха основно до поскъпване на стоките. В същото време те не постигнаха в значителна степен две от основните цели на администрацията - съществено намаляване на търговския дефицит и възраждане на американското промишлено производство.

Как реагират компаниите?

Според Рич Лесър, председател на „Бостън Кънсълтинг Груп“ (Boston Consulting Group), американските компании са станали по-устойчиви след пандемията и периода на висока инфлация.

Това им е позволило по-бързо да преструктурират веригите си на доставки и да адаптират ценовата си политика.

„Дженерал Мотърс“ (General Motors) например прогнозира, че митата ще увеличат разходите ѝ с между 2,5 и 3,5 млрд. долара през тази година, но въпреки това компанията подобри очакванията си за рентабилността.

Главният изпълнителен директор Мари Бара заяви, че компанията ѝ не търси оправдания, а продължава да адаптира бизнеса си към новите условия.

Не всички компании обаче приемат новите мерки. Главният изпълнителен директор на производителя на образователни играчки „Лърнинг Рисорсис“ (Learning Resources) Рик Уолденберг, чиято компания вече оспори митата в съда, определи новите ставки като „безспорно инфлационни“.

По думите му администрацията използва аргумента за принудителния труд като основание за въвеждане на данъци върху вноса без одобрение от Конгреса.

Какво показват икономическите данни?

Най-видимият ефект от митата остава поскъпването на редица потребителски стоки - от облекло до мебели и автомобили.

Според „Кели Блу Бук“ (Kelley Blue Book) цените на новите автомобили в САЩ са се повишили с между 1600 и 9000 долара заради митническите разходи.

Икономистите от Управлението за федерален резерв изчисляват, че митата са повишили цените на основните стоки с около 3,1 на сто, докато общото им влияние върху базисната потребителска инфлация възлиза на около 0,8 процентни пункта.

Въпреки това американската икономика продължава да расте. Реалният брутен вътрешен продукт се е увеличил с 2,7 на сто между първото тримесечие на 2025 г. и първото тримесечие на 2026 г., подпомогнат от устойчивото потребление и силните инвестиции в изкуствен интелект.

От въвеждането на първите мащабни мита индексът S&P 500 е нараснал с около 31 на сто.

В същото време търговският дефицит на САЩ през първите пет месеца на 2026 г. е намалял с около 10 на сто спрямо същия период на 2024 г., но промишлеността продължава да губи работни места. През юни в производствения сектор са работили с около 75 000 души по-малко в сравнение с януари 2025 г.

Какви са следващите стъпки?

Администрацията на Тръмп продължава да разширява използването на митнически мерки като инструмент в търговската политика.

Белият дом обяви нови високи мита върху редица канадски стоки преди предстоящото предоговаряне на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада.

Освен това се подготвят нови мерки срещу свръхкапацитета в чуждестранното производство, който според Вашингтон оказва натиск върху американските производители.

Президентът Тръмп заяви също, че администрацията проучва възможността за нови мита срещу Европейския съюз в отговор на наложените в ЕС санкции срещу американски технологични компании.

Сред останалите мерки са въведеното 25-процентно мито върху повечето стоки от Бразилия, мотивирано и с претенции за неравнопоставено третиране на американски платежни компании като „Виза“ (Visa) и „Мастъркард“ (Mastercard), както и обсъжданите високи мита върху генеричните лекарства, които обаче няма да влязат в сила през следващите две години.