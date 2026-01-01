Предприели сме сериозни действия за мантинелите и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) активно работи по тази тема. Оказа се, че това е система, която в България не се прилага в пълнота и не се прилага по начин, който да осигури пътната безопасност. Елементи от системата липсват, а други са компрометирани. Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на кръгла маса на тема „Пътна безопасност, оценка на риска и ефективно управление на публичните ресурси“, организирана от ПГ на „Демократична България“ в Народното събрание.

За нас няма отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на коловете, които се забиват в земята и за които се закрепват мантинелите, има по една, посочи министърът. Болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат специални и се маркират индивидуално, което осигурява тяхната здравина и способност да понесат удар, обясни той.

Липсват цели елементи, които трябва да осигурят обирането на кинетичната енергия при удар, заяви още Иван Демерджиев. Такива не са монтирани при нашите мантинели, които директно са захванати за коловете. Липсва балансиращият елемент, който да обере енергията от удара, каза той.

Не призовавам за бързи решения с бетонните мантинели. Там има други проблеми. Трябва да се търси организация на изпълнението на защитните съоръжения, при която да не се повтарят грешките, на които се натъкваме днес, обясни вътрешният министър.

Темата за пътната безопасност беше изведена като приоритет в началото на работата на кабинета заради влошеното ѝ състояние, обясни Демерджиев. По думите му мерките, които се предприемат, са в разнообразни посоки и има екип, който работи по темата постоянно, ръководен от зам.-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов.

Направихме координация в рамките на Министерския съвет и имаше свикано събрание от премиера Румен Радев, където участваха Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), както и компетентните агенции, обясни Демерджиев. По думите му сътрудничеството между МВР и МРРБ продължава, като е имало срещи, включително и с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трябва да се идентифицират рисковите участъци, подчерта също Иван Демерджиев, като посочи, че сред тях са тези с пострадали и загинали, както и участъци, където се провеждат нерегламентирани гонки. Решенията са комплексни, посочи министърът.

Има голям проблем по отношение на пътната инфраструктура, каза още той и уточни, че сцеплението на настилката е ниско на много места. Министърът обясни, че за местата, обозначени като опасен участък, са предприели различни мерки, сред които е поставянето на разделителни колчета. Активно използваме цялото техническо обезпечение на МВР в действията, които провеждаме, включително и дронове, заяви Демерджиев.

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Обсъждаме с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията законодателни изменения, които да предложим. Някои от тях са за неработещи текстове, други са свързани с ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в лявата лента на магистралите, отбеляза министърът, като добави, че изпреварванията създават много рискове и генерират пътнотранспортни произшествия. Работим и по темата с рисковите водачи – младите, които нямат опит, както и по темата с връчването на наказателни постановления, обясни Иван Демерджиев.

На административно ниво се работи по темата с връчването на наказателни постановления, включително автоматизиране на системата, а се работи и по идентифицирането на опасни водачи.

Министърът каза, че се работи и за пълноценно използване на ТОЛ камерите. Оказа се, че те имат много възможности, които не се използват, смята той. Демерджиев обясни, че с пълноценното използване на тези камери могат да се установят рискови маневри, поведение и рискови превозни средства, така че превантивно да могат пътните полицаи да вземат мерки, преди да е настъпил инцидент.

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Работим с ясното съзнание, че усилията трябва да бъдат координирани и общи, каза още министърът и посочи, че МВР не може да изземе функциите на останалите, замесени в процеса.

С МТС проведохме акции, за да установим състоянието на камионите. В резултат на това през следващите няколко седмици не може да се запази час за смяна на гуми, каза Демерджиев и посочи, че техническото състояние и това на гумите на камионите не е добро. Тези усилия ще продължат с пълна сила, заяви министърът.

Има разработени мерки и работна група под ръководството на транспортния министър Георги Пеев ще набележи допълнителни такива, включително в законодателните промени, административните действия и координираните усилия.

Иван Демерджиев посочи още, че има амбиция да се вкарат все повече немаркирани автомобили на МВР, които активно да следят за пътни нарушения.