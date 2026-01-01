Социологическите агенции да не огласяват данни от проучвания в деня за размисъл и в изборния ден до 20:00 ч., реши правната комисия с промени на второ четене в Изборния кодекс. Предложението е направено от Обществения съвет на Централната избирателна комисия (ЦИК). Така депутатите приеха, че при регистрация в ЦИК социологическите агенции ще подават декларация, че няма да огласяват и предоставят данни от проучванията си в деня за размисъл и до 20:00 ч. в изборния ден, включително на партии, коалиции и медии.

Управляващите се отказаха и оттеглиха първоначалната си идея социалните мрежи и личните блогове също да попадат в обхвата на медийните услуги и следователно да бъде забранена предизборната агитация в тях. Те няма как да бъдат контролирани, обясни председателят на правната комисия Янка Тянкова от „Прогресивна България“. Забраната остава за печатните медии, както и когато медиите разпространяват чрез електронните си мрежи тази информация, т.е. остават действащите забрани, посочи още тя. Връща се старият текст, в който изрично се казва, че не са медийна услуга социалните мрежи като Фейсбук и други подобни, както и личните блогове, с изключение на профилите в социалните мрежи на медиите, подчерта Тянкова.

Няма ново – просто напомняме, че в крайна сметка тези забрани остават за професионалните медии, независимо дали са на хартия или в електронен вариант. За нарушителите са предвидени и глоби, добави тя.

Очаква се тази седмица, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите да приемат на второ четене промените в Изборния кодекс.