Отпадни води от млекопреработващо предприятие в с. Давидково са предизвикали частично замърсяване на река Давидковска, съобщиха от РИОСВ – Смолян. От екоинспекцията е издадено предписание на мандрата за извършване на ремонт на събирателна шахта на локална пречиствателна станция, която е предизвикала проблема.

Проверката за замърсяване е направена след постъпил сигнал за побеляване на речните води. Експерти на РИОСВ и Басейновата дирекция са установили, че в реката са попаднали отпадни води от предприятието.

Директорът на инспекцията Екатерина Гаджева обясни пред БТА, че водите са просмукани в реката през ската и не е установено директно заустване или изтичане на отпаден продукт. Просмукването е причинено от проблем със събирателна шахта в локалната пречиствателна станция.

От РИОСВ е извършена обстойна проверка на мандрата през април, при което не са установени нарушения на екологичното законодателство, уточняват от инспекцията.