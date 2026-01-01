Още пет гръцки общини са регистрирали случаи на заразяване със западнонилска треска през последната седмица, с което общият брой на засегнатите райони в страната достигна 45, включително 29 в област Атика, съобщи Националната организация за обществено здраве на Гърция (EODY).

Новозасегнатите общини са Дионисос, Петруполи и Калитея в Атика, Александрия в област Иматия и Тива в Централна Гърция. Други девет общини, в които все още няма регистрирани случаи при хора, са определени като високорискови заради близостта им до засегнати райони, географските особености и данните от наблюдението на комарите и животните, съобщи в. „Катимерини“.

Властите отбелязват, че високорискови райони в миналото бързо са се превръщали в засегнати. Повечето заразени хора не проявяват симптоми. Според проучвания на един случай с поражения върху централната нервна система се падат приблизително 140 безсимптомни или леко симптоматични инфекции.

Сред най-честите симптоми са температура, главоболие, болки в мускулите и ставите, умора, обрив, гадене, повръщане или диария.

Хората над 50 години, лицата с отслабена имунна система и тези с придружаващи заболявания са изложени на най-висок риск от тежко протичане на инфекцията. | БГНЕС