Белгийският принц Лоран официално призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкеркхов за свой син.
Ванденкеркхов, резултат от връзка между краля и белгийската певица Уенди Ван Вантен, беше тихомълком представен в семейството на принц Лоран на церемония в кметството преди шест месеца, въпреки че подробностите се появиха едва сега.
Въпреки че официално става принц, той няма да получава кралска издръжка.
Belgian car salesman becomes prince after royal parentage confirmed https://t.co/Ziw0hzGTiL— BBC News (World) (@BBCWorld) August 20, 2026
Новият принц е имал няколко години, за да свикне с идеята да има баща от кралското семейство, и наскоро каза, че все още не е сигурен дали ще започне да използва името на баща си Сакс-Кобург.
„Може би искам да го направя, но се гордея с името Ванденкеркхове“, каза той пред Het Nieuwsblad.
„Ако трябваше да жертвам това фамилно име, това би било предателство на всичко, което майка ми е направила за мен.“
🚨🇧🇪 NEW: Belgium’s Prince Laurent has legally recognised a 26-year-old former car salesman as his son— Politics Global (@PolitlcsGlobal) August 20, 2026
Clément Vandenkerckhove was born from a relationship between Prince Laurent and Belgian singer Wendy Van Wanten and has now been formally granted the title of Prince pic.twitter.com/E9a53axwFz
Той няма да бъде част от кралската линия на наследяване на трона на Белгия, за разлика от полусестра си принцеса Луиза и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Нито пък ще участва в публични кралски дейности.
Belgium has gained a Prince as Prince Laurent officially recognises his illegitimate son. https://t.co/9CDaVMtkNn— The Royal News Organisation (@royalnews_org) August 19, 2026
Ванденкеркхов е вече добре познат на белгийците, след като беше в центъра на вниманието на фламандски телевизионен документален филм миналия септември, в който той описа как е опознал баща си.