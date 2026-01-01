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Белгийският принц Лоран официално призна 26-годишния бивш продавач на автомобили Клеман Ванденкеркхов за свой син.

Ванденкеркхов, резултат от връзка между краля и белгийската певица Уенди Ван Вантен, беше тихомълком представен в семейството на принц Лоран на церемония в кметството преди шест месеца, въпреки че подробностите се появиха едва сега.

Въпреки че официално става принц, той няма да получава кралска  издръжка.

Новият принц е имал няколко години, за да свикне с идеята да има баща от кралското семейство, и наскоро каза, че все още не е сигурен дали ще започне да използва името на баща си Сакс-Кобург.

„Може би искам да го направя, но се гордея с името Ванденкеркхове“, каза той пред Het Nieuwsblad.

„Ако трябваше да жертвам това фамилно име, това би било предателство на всичко, което майка ми е направила за мен.“

Той няма да бъде част от кралската линия на наследяване на трона на Белгия, за разлика от полусестра си принцеса Луиза и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Нито пък ще участва в публични кралски дейности.

Ванденкеркхов е вече добре познат на белгийците, след като беше в центъра на вниманието на фламандски телевизионен документален филм миналия септември, в който той описа как е опознал баща си.

БГНЕС
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