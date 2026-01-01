избухна между. Сухите треви са пламнали на голяма дължина. По първоначална информация най-вероятната причина епо близката железопътна линия, съобщи NOVA

Огънят е в непосредствена близост до гора и съществува реална опасност пламъците да навлязат в горския масив.

Сигналът е подаден малко преди 18:00 часа. На място са изпратени 10 екипа пожарната в Пловдив, огнеборци от Копривщица и екип на "Специализирани оперативни дейности". Пожарникарите водят активна борба с огъня, като основната цел е да го локализират и да не допуснат разпространението му към гората.



Това е пореден пожар в района, свързван с преминаването на влакова композиция по жп линията София-Бургас.