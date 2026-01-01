От правителството не очаквам добра оценка за работата си, а партньорство. Това заявява кметът на София Васил Терзиев в публикация във Фейсбук. Коментарът му е по повод казаното по-рано днес от вицепремиера Иво Христов, че в столицата има „криза в управлението“.

Терзиев посочва, че се надява това да не е поредното правителство, на което трябва да се обяснява, че София не бива да бъде поставяна в изолация заради „политическите апетити към столицата“. По думите му политическите различия с кмета не трябва да се превръщат в отношение към целия град.

„София не е кметът. София не са проблемите ѝ. София са хората“, заяви Терзиев. Той отбеляза, че в столицата живеят и работят близо два милиона души, а градът създава близо половината от икономиката на страната.

Кметът допълва, че инвестициите в София не са привилегия за столицата или подарък за кмета, а инвестиция в развитието на България. В тази връзка той изброява няколко въпроса, по които след първите 100 дни на настоящото управление все още няма развитие – изграждането на Националната детска болница, решението за Околовръстния път, финансирането на големите инфраструктурни проекти на столицата, стабилността на градския транспорт и възможностите за развитие на Витоша.

„Това са разговорите, които очаквам да водим с националната власт“, посочи Терзиев. Според него, когато държавата отказва възможности, инвестиции или подкрепа на столицата заради политическа битка с нейния кмет, „сметката не я плаща кметът. Плащат я софиянци“. По думите му, когато София губи възможности за развитие, губи България.

Бургаският кмет за „Евровизия“: Не ставам за политик, но за работа ставам, оставете ме да работя

Терзиев коментира и избора на Бургас за домакин на конкурса „Евровизия“ през 2027 г. Според кмета думите на вицепремиера поставят въпроса дали „кризата в управлението“ на София има отношение към избора на домакин и по какъв критерий е била оценявана кандидатурата на столицата.

Кметът призовава Българската национална телевизия да публикува кандидатурите и оценките на София и Бургас. Според него това би сложило край на спекулациите и би показало фактите около избора.

Терзиев посочи, че София подкрепя Бургас като домакин на конкурса и заяви, че столицата също ще празнува с „Евровизия“ през май 2027 г. Той отбеляза, че София ще използва най-доброто от разработената си кандидатура, за да го превърне в музика, събития и преживявания за софиянци и гостите на града. „София няма да стои отстрани. Нито на „Евровизия“, нито в България“, заяви кметът.

По-рано днес Столичната община изпрати официално писмо до генералния директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова с искане за подробна обратна връзка относно оценката на кандидатурата на София за домакин на „Евровизия 2027“.