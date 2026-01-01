Вицепремиерът Иво Христов и кметът на Бургас Димитър Николов обсъдиха подготовката на града за домакинството на „Евровизия“ през май 2027 г. Държавата ще осигури около 20 млн. евро за гаранцията и текущите нужди по организацията на песенния конкурс.

"Виждам да изпреварим времето, но за това трябва да ни оставят да работим. Не ставам за политик, но за работа ставам, оставете ме да работя", призова бургаският кмет.

Избраха Бургас за домакин на „Евровизия 2027“ (ВИДЕО)

"Очаква ни едно вълнуващо време през май догодина. Мисля, че имаме съвсем безпроблемен работен диалог, ще осигурим всичко необходимо, за да се случат нещата", каза вицепремиерът Иво Христов.

"За тази година има предвидени съответни пари - около 20 млн. евро, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущи нужди", обясни Христов и допълни, че такива средства ще бъдат предвидени за бюджета за 2027 година, но предстои бюджетът да бъде разгледан и приет през есента.

Защо Бургас беше избран за домакин на „Евровизия 2027“?

На въпрос за какво биха били използвани тези пари Христов каза, че Бургас ще реши къде са нуждите на града, БНТ ще реши от какво има нужда също, а парите осигуряват всичко от инфраструктура през транспорт, настаняване, брандиране на страната. "Ние в правителството възприемаме „Евровизия“ като възможност да се брандира България, ние предлагаме цялата гама туристически услуги - предлагаме вкусна храна, ски курорти, море, исторически туризъм, но все още не сме така разпознаваеми както Италия и Гърция на международния пазар", каза още вицепремиерът.

Бургаският кмет Димитър Николов призова да се прекратят дебатите за избора на град. "Да сложим точка по отношение с избора на град. Нямаме никакво време. Състезаваме се с времето, тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури. Детайлна справка какви средства ще ни бъдат нужни - нямаме, имаме ориентировъчни суми, но не толкова важни са в момента цифрите, а това, че трябва да има много стриктно съгласуване. Сроковете ни притискат, искаме с БНТ до края на годината да приключим по отношение на подготовката на залата, за да може да направим един тестов концерт в присъствието на експерти от Европейския съюз за радио и телевизия и ако има слабости - да имаме достатъчно време да изправим всички тези детайли", обясни кметът на Бургас.

По думите му основната част на съоръжения, техника и оборудване пристига от Китай и това е изключително бавно, заради сложните глобални процеси в света. "Ние сме длъжни да наваксаме с времето, за да не чакаме до последния момент доставки с техника", каза Николов.

Той подчерта, че вицепремиерът Иво Христов е главен координатор на тези процеси и в момента има пет министерства, които имат отношение към "Евровизия". „Ние трябва да се представим пред света по максимално добрия начин. По-голямата част от гостите никога не са идвали в България. Така трябва да направим, че когато дойдат, да останат с толкова добро впечатление, че да ни препоръчат на своите близки и познати“, заяви Николов и изтъкна, че това е истинско предизвикателство.

Той подчерта, че в Общинския съвет в Бургас има 100% единодушна подкрепа за подготовката на конкурса. „Стига сме се делили, стига сме се разслоявали. Да, предстоят и избори, но нека Евровизия да е темата, заради която всички ще си подадем ръце“, каза кметът.

Той бе запитан дали "Евровизия" ще има талисман, но отговори, че той това е "по творческата част".

На въпрос за сигурността по време на конкурса Христов увери, че държавата ще предприеме необходимите действия заради очаквания голям брой посетители. „Държавата ще задейства всички механизми, за да се чувстват хората сигурни в Бургас. Аз мисля, че понастоящем Бургас е един сигурен град“, заяви вицепремиерът.

Той отказа да навлезе в подробности за конкретните мерки за сигурност с аргумента, че част от тях не следва да бъдат огласявани.

Бургас ще бъде домакин на конкурса "Евровизия“ през 2027 г., като двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май. Финалът ще бъде на 15 май. Изборът беше обявен преди седмица на пресконференция, на която присъстваха кметът на града Димитър Николов и генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.