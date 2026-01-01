Силовият атлет Мариян Димитров, познат с опита си да издърпа три локомотива, днес е изправен пред изпитание, за което физическата сила не е достатъчна. Съпругата му Виктория е само на 30 години, майка е на две деца и се бори с агресивно онкологично заболяване. След проведеното досега лечение семейството търси нов шанс в клиника в Турция, а за началото му са необходими 200 000 евро.

Заболяването е открито след тежка бременност и раждане. Последвали две сериозни операции, химиотерапия и лъчетерапия. Въпреки усилията на лекарите обаче, болестта продължила да се развива.

„Оттук нататък това, за което се молим, е надежда и шанс. Тук се отказаха, реално няма какво повече да направят. И взехме решението да се преместим в една от най-големите болници в Турция“, каза Мариян пред NOVA.

По думите му надеждата е специалистите там да намерят възможност за ново лечение и да дадат на Виктория шанс да продължи битката. Досега семейството е поемало само разходите за лечението ѝ. Цената на следващия етап обаче вече е непосилна.

„Досега се справяхме сами, но там е много по-скъпо. За момента сумата, която са обявили, е 200 000 евро. Няма откъде да ги взема. Вече не мога да се справя“, признава Мариян.

Зад огромната сума стои нещо, което за Виктория не може да бъде измерено в пари - времето, което иска да има със своите деца.

„Когато ти се случат такива неща, лека-полека започваш да губиш надежда, че ще се възстанови, че ще влезе в ремисия, че ще изчезне самата болест. Надежда и време за децата ми - това е, от което имам нужда“, споделя младата жена.

Болестта вече е отнела от Виктория моменти от майчинството, които не могат да бъдат върнати. След операциите грижата за малкото ѝ дете е поета от нейната майка.

„Майка ми я научи да ходи. Това е нещо, което трябваше да свърша аз, но майка ми го направи вместо мен, за което съм ѝ страшно благодарна“, казва Виктория.

Майка ѝ има само едно желание: „Всички хора да са здрави и моята дъщеря да е здрава и да е до семейството си“.

А най-простичко и болезнено надеждата на цялото семейство изразява 10-годишният син на Виктория и Мариян. „Мама е много добра, много добър човек е. Винаги ми е помагала и затова я обичам много. Пожелавам си мама да е добре, да може да гледа бебето, да се радва и на него“, казва детето.

Ако искате да помогнетe, може да го направите през страницата на дарителската кампания „Помогнете на Вики да пребори рака“.