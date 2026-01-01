Бившият турски министър на транспорта Ариф Ахмет Денизолгун, който почина през 2016 г. вследствие на мозъчен кръвоизлив, е бил ексхумиран в рамките на разследване на обстоятелствата около смъртта му, предаде турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.
Ексхумацията е извършена по искане на прокуратурата в истанбулската община Бакъркьой. На място са пристигнали заместник-главен прокурор, прокурор, специалисти от Истанбулския институт по съдебна медицина и екипи за оглед.
Гробът на Денизолгун в гробището Караджаахмет е бил ограден от полицията, като в района са били предприети засилени мерки за сигурност и достъпът до определени части на гробището е бил ограничен.
Turkey exhumes remains of religious leader as part of probe into his death https://t.co/nFHAeJN8dY— Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) August 19, 2026
След приключването на ексхумацията тленните останки на Денизолгун са били откарани в Института по съдебна медицина. От взетите от гроба проби ще бъде изследвано дали Денизолгун е станал жертва на убийство и дали е бил отровен.
Ариф Ахмет Денизолгун е внук на основателя на религиозната общност Сюлейманджии Сюлейман Хилми Тунахан и самият той е бил водач на общността. Денизолгун почина на 7 септември 2016 г. в дома си в истанбулския район Бейкоз.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada feth-i kabir kararı verildi.— Hürgün Gazetesi (@Hurguntr) August 18, 2026
▫️Denizolgun’un mezarı açılarak, ölüm nedenine ilişkin yeniden adli inceleme yapılacak.
▫️Denizolgun, Süleymancılar cemaatinin eski lideriydi. pic.twitter.com/kkj2WM7m3C
Разследването на обстоятелствата около смъртта на бившия министър бе предприето, след като братът на Денизолгун – Мехмет Беязът Денизолгун, и племенникът му Фатих Сюлейман Денизолгун са подали на 20 януари т.г., около 10 години след смъртта му, жалба до прокуратурата, в която се твърди, че смъртта му е била съмнителна и се настоява за разследването ѝ.
В жалбата се настоява сестрата на бившия министър – Айше Гюлдерен Денизолгун Куриш, нейният син и настоящ лидер на религиозната общност Алихан Куриш, както и други заподозрени, които бъдат установени, да бъдат съдени за „предумишлено убийство“.
В момента в Турция се води разследване срещу общността на Сюлейманджиите, отнасящо се до предполагаеми финансови престъпления. В рамките на разследването бяха задържани десетки лица, включително настоящият лидер Алихан Куриш.
Общността Сюлейманджии е влиятелна религиозно-социална общност в Турция с ислямски корени. Носи името на основателя си Сюлейман Хилми Тунахан, който е роден в Силистренско. Общността е известна и с изградената широка мрежа от фондации, общежития, както и курсове за изучаване на Коран. Според непотвърдени данни общността е била свързана и с проповедника Фетхуллах Гюлен, който бе осъден задочно за ръководител на осуетения опит за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. Гюлен почина в САЩ през октомври 2024 г.