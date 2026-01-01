Четирима души са починали, а 38 са заразени със западнонилска треска в Северна Македония от началото на годината, сочат последните данни на Института за обществено здраве. Властите предприемат засилени мерки за контрол на заболяването, което се предава чрез ухапване от комар и засяга предимно столицата Скопие.

Според епидемиологичния доклад, цитиран от БГНЕС, към 18 август са регистрирани четири смъртни случая при пациенти с невроинвазивна форма на заболяването. Трима от тях са починали през последната седмица, като става въпрос за мъже на възраст между 62 и 83 години от Скопие, които са имали и съпътстващи заболявания.

От общо 38-те регистрирани случая, 37 са в Скопие, а един – във Велес. Повечето заразени са на възраст над 60 години, като 28 от пациентите са мъже, а 10 – жени. Почти всички случаи са автохтонни, с изключение на един, свързан с пътуване до Гърция.

„Всички регистрирани случаи са сред хора с невроинвазивна форма на заболяването – енцефалит или менингит – и всички са били хоспитализирани“, посочват от Института за обществено здраве. Пациентите са настанени предимно в Клиниката по инфекциозни болести и фебрилни състояния в Скопие.

Министерството на здравеопазването в Северна Македония предприема засилени и координирани дейности за справяне със ситуацията. „Нашият приоритет е навременното откриване на случаи, подходящо лечение на пациентите и максимална защита на здравето на гражданите“, подчерта министър Сашо Клековски, цитиран от агенция "Фокус". Той апелира гражданите да спазват мерките за лична защита, като в засегнатите райони ще се изпращат SMS съобщения с препоръки.

Междувременно здравните власти в България също следят ситуацията, тъй като пикът на заболяването се очаква от август до средата на септември. „Засега нямаме потвърден случай, но референтната лаборатория е напълно готова за диагностика“, заяви по-рано проф. Христова пред БНТ. Случаи на заразени са установени и в съседните Гърция и Сърбия.