Регионалните здравни инспекции (РЗИ) в страната няма да бъдат закривани, но се предвижда да бъдат преобразувани в териториални дирекции към Министерството на здравеопазването (МЗ). Те няма да бъдат самостоятелни юридически лица и няма да могат самостоятелно да възлагат обществени поръчки. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова на пресконференция в сградата на МЗ.

По думите ѝ министерството и реформираните РЗИ ще използват общи административни услуги, включително счетоводни и правни. Предвижда се и автоматизиране на редица процеси, така че сигналите и заявленията на гражданите и другите заинтересовани страни да бъдат обработвани възможно най-бързо.

„Целта е за специализираната администрация – професионалистите, които работят в РЗИ-тата, да могат да изпълняват в пълна степен и обем техните дейности на териториално ниво“, обясни Ивкова.

Според министъра предложените промени са насочени към укрепване на капацитета на здравната администрация по места и към създаване на условия специализираните служители да работят по-ефективно в интерес на гражданите.

Спешната помощ ще бъде обединена

Промени се предвиждат и в системата на спешната медицинска помощ. Идеята е наземната и въздушната спешна помощ да бъдат обединени, като се слеят управленските процеси.

Ивкова подчерта, че това не означава закриване на центрове или филиали за спешна медицинска помощ в страната. Целта е по-добра координация между отделните звена и да се избегнат случаите на забавяне при оказването на спешна помощ.

Няколко структури ще останат самостоятелни

Центърът за асистирана репродукция, Изпълнителната агенция по лекарствата и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ ще запазят самостоятелния си статут.

Министърът коментира и разпространения в публичното пространство функционален анализ на структурите в системата на здравеопазването. По думите ѝ документът не е окончателен и част от представените в него идеи за структурни промени са довели до „политически пиар“.

Промени се предвиждат и за „БулБио“

В държавното дружество „БулБио“, което произвежда ваксини и серуми, се предвижда намаляване на броя на членовете на Съвета на директорите – от петима на трима.

Друга промяна засяга Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Предвижда се той да премине към Министерството на здравеопазването като дирекция „Лекарствена политика“. Според Ивкова това ще създаде по-ясна рамка за прозрачност и отчетност и ще подпомогне осигуряването на достъпни цени на лекарствените продукти.

Предложените структурни промени са част от функционален анализ на системата. Те все още не представляват окончателно решение за всички промени в администрацията на здравеопазването.