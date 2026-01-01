България и Индонезия обсъждат възможности за технологичен трансфер, инвестиции и съвместни производства във високотехнологични сектори, съобщиха от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията след среща на вицепремиера и министър Александър Пулев с посланика на Индонезия у нас Листиана Оперананта.

Сред обсъжданите области са високите технологии, космическите и сателитните технологии, дроновете и свързаните с тях услуги, логистиката и индустрията.

„Има много силен интерес от страна на Индонезия към технологичен трансфер, който да позволи на иновативни български компании да изградят производствена база в Индонезия“, заяви Пулев, цитиран от министерството.

По време на срещата бе обсъден и потенциалът за разширяване на търговските и инвестиционните отношения между двете страни. Пулев посочи, че Индонезия, като най-голямата икономика в Югоизточна Азия, е перспективен партньор за разширяване на присъствието на българския бизнес в региона.

„Предприемаме конкретни стъпки за диверсифициране на икономиката. Това е ясен национален приоритет и именно затова търсим нови възможности за икономическо и инвестиционно партньорство с държави от Азия, Близкия и Далечния изток“, каза още министърът.

Двете страни обсъдиха възможността съществуващият двустранен диалог да бъде продължен с конкретни инициативи за насърчаване на инвестициите, съвместните производства и технологичните партньорства.