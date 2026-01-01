САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи от британската военновъздушна база RAF Fairford, която се оказа в центъра на разследване на антитерористичната полиция след инцидент в края на септември.

Служител на Пентагона потвърди в неделя, че американските военни са изтеглили бомбардировачите си, за които се смята, че са около дузина B-1, и са ги върнали в базите им в САЩ.

Вашингтон не посочи официална причина за решението. То идва след сериозния инцидент на 27 септември, когато полицията е била сигнализирана за три „подозрителни превозни средства“ в близост до базата в Глостършър.

Първоначално петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления, свързани с тероризъм. По-късно те бяха освободени под гаранция. Шести мъж, британски и ирански гражданин, също беше арестуван, а впоследствие освободен под гаранция.

Източници от британското правителство не оспорват, че решението на Вашингтон е свързано с инцидента край RAF Fairford.

От BBC съобщават, че става дума за военно, а не политическо решение, взето на оперативно ниво. Американските военни са уведомили британските си колеги за решението.

Министерството на отбраната на Великобритания не е коментирало информацията.

Данни от сайтове за проследяване на полети показаха бомбардировачи B-1, излитащи от RAF Fairford в неделя.

Разследването около базата

Дни след инцидента Анди Бърнам заяви, че има „силни индикации“ за участие на Иран, но не представи подробности. Техеран категорично отрече да има каквато и да било роля.

Петимата мъже, на възраст между 23 и 25 години, бяха арестувани в ранните часове на 27 септември, след като полицията получила сигнал за превозни средства, движещи се към базата, използвана от Военновъздушните сили на САЩ.

И петимата са британски граждани от Лондон.

Първоначално те са били задържани по подозрение за престъпления, свързани с взривни вещества, а впоследствие и по подозрение за подготовка на терористичен акт. Полицията ги освободи под гаранция, определяйки решението като част от „разследващ подход“, основан на „опит и стратегия“.

Шестият заподозрян, 25-годишен мъж, беше арестуван в Лондон в четвъртък по подозрение в подготовка на терористични актове. Антитерористичната полиция потвърди в събота, че и той е бил освободен под гаранция.

Базата е ключова за американските военни

RAF Fairford се използва от Военновъздушните сили на САЩ като предна оперативна база от десетилетия.

През последните месеци САЩ разположиха там бомбардировачи B-1 и B-52, които бяха използвани за операции в Близкия изток, след като Великобритания одобри американско искане базата да бъде използвана за отбранителни операции срещу Иран.

През юли Иран предупреди, че „всяка база, използвана за агресия срещу иранска територия, представлява легитимна цел за нашите сили“.

Дни след инцидента и преди ареста на шестия заподозрян държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред Fox News, че „очевидно става въпрос за чуждестранен актьор“.

Рубио не уточни кого има предвид, като заяви, че е ограничен в информацията, която може да разкрие публично.

Президентът Доналд Тръмп отделно заяви, че е „изненадан“ от решението петимата мъже да бъдат освободени под гаранция.

„Знаем всичко за тях. Нямаше да ги разкрием“, каза Тръмп, добавяйки, че Великобритания е работила „много тясно“ със САЩ по случая.

Бомбардировачите B-1

Много от бомбардировачите B-1, които са излитали от Великобритания, са били въоръжени с прецизно насочвани боеприпаси, предназначени за поразяване на укрепени и подземни цели.

Самолетите са носели и ракети „въздух-земя“, предназначени за атаки срещу по-силно защитени цели в дълбочина на иранската територия.

В зависимост от местоположението на целта една мисия на бомбардировачите може да продължи между 12 и 15 часа в двете посоки, включително с дозареждане във въздуха.

Пентагонът подчерта, че американските бомбардировачи запазват способността си да изпълняват мисии „навсякъде и по всяко време“, включително чрез операции, при които самолетите излитат и се прибират директно в континенталната част на САЩ.