Сигнали за поставени взривни устройства са получени в институции в Кюстендил, Монтана, Разград, Исперих, Ловеч, Пазарджик, София, Бургас и редица градове в страната.

На редица места служители са евакуирани, а полицията извършва проверки в сградите.

София

Сигнали за бомби са получени за детски градини, учебни заведения и сгради на различни институции в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи. Действа се по процедура. До момента не е открито нищо притеснително при направените проверки, допълниха от СДВР.

Разград

БТА

сигнал за поставено взривно устройство е получен в Окръжния съд в 9:12 ч. на електронната поща. В 9:46 ч. е постъпила заплаха и в Окръжната прокуратура. Сигнал е получен и за болницата в Исперих.

Редица сигнали за бомби в съдилища и институции в страната (СНИМКИ/ВИДЕО)

Служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват проверки за наличие на взривни устройства, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Това не е първият случай на бомбени заплахи в Разградско. В началото на юли сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в Община Лозница и в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури – Разград.

БТА

Тогава проверки бяха извършени и в сградите на Съдебната палата, Окръжната прокуратура и Дирекция „Социално подпомагане“ в Разград, както и в Многопрофилната болница за активно лечение в Кубрат.

На 6 юли след проверки заради бомбени заплахи беше възстановен работният процес на Окръжния, Районния и Административния съд, както и на Окръжната и Районната прокуратура в Разград.

Бургас:

Сигнал за взривно устройство затвори Съдебната палата в Бургас тази сутрин. Сградата е била евакуирана и затворена за посетители и служители от 9:15 до 11:00 часа, съобщиха от пресцентъра на съда в Бургас.

БТА

След извършената проверка взривно устройство не е открито. Съдебната палата е отворена отново и работата в нея е възстановена.

Шумен:

Сигнали за взривни устройства в сгради на институции са изпратени по имейл, съобщават от Областната дирекция на МВР в Шумен.

БТА

Достъпът до сградата на Община Шумен е ограничен докато се извършва проверка.

БТА

Кюстендилска облас

Осем сигнала за поставени взривни устройства са проверили полицаи в Кюстендилска област, каза говорителят на Областната дирекция на МВР – Кюстендил Катя Табачка. При извършените проверки не са открити взривни устройства и е възстановен работния процес.

В Дупница са получени два сигнала за поставени взривни устройства в училища и три – за детски градини. В Кюстендил са получени сигнали за сградата, в която се помещават Националната агенция за приходите и Регионалното управление на образованието, както и за сградата на Основно училище „Христо Ботев“, посочи Табачка.

Сигналите са постъпили по електронните пощи на институциите.

Добрич

Два сигнала за поставени взривни устройства са получени в Добрич. Заплахите са отправени към Многопрофилната болница за активно лечение и към Съдебната палата в града. Сигналите са проверени и работата на институциите продължава.

Пловдив

Сигнали за поставени взривни устройства в държавни институции и детски заведения в Пловдив са постъпили в полицията. Сред тях има сигнали за взривни устройства в сградата на Районна прокуратура - Пловдив и на Областната управа.

Хасковска област

Тринайсет сигнала за бомбени заплахи са получени до обед на електронни адреси на институции и учебни заведения в Хасковска област, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Съобщенията са изпратени до електронните адреси на Съдебната палата в Хасково, четири училища в Хасково и три в Димитровград, както и на училища в Меричлери, харманлийското село Иваново и димитровградското село Радиево. Сигнали са получени и за детските градини в Ивайловград и село Черногорово, община Димитровград.