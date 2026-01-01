Криминалисти от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към ОДМВР-Сливен разкриха незаконно клане на животни и последващо изхвърляне на животински отпадъци в землището на село Самуилово.

Полицията започнала работа по случая след получена информация за изхвърлени животински отпадъци в близост до коритото на река Асеновска. Предприети са издирвателни и процесуално-следствени действия.

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На 3 октомври е задържан 48-годишен мъж от Самуилово, който е изхвърлял трупни отпадъци. На място е установено замърсяване на околната среда.

МВР-Сливен

При последвалите действия в дома на задържания е открита постройка, пригодена за клане на животни. Полицаите са установили и чували с около 200 килограма месо.

Месото ще бъде унищожено в екарисаж.

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Специализираната операция е проведена съвместно с Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Сливен. За случая са уведомени Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция и Община Сливен.

По случая е образувано досъдебно производство.