На 5 октомври е Международният ден на учителя, който се отбелязва в България и в над 100 държави по света.

В България Международният ден на учителя се отбелязва от 2006 г. с решение 697 на Министерския съвет от 29 септември 2006 г.

От 1994 г. с решение на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) се отбелязва Международен ден на учителя в знак на почит към приноса на учителите за развитието на обществото.

Една трета от учителите у нас са над 55-годишна възраст

Празникът е свързва с годишнина от подписването (1966 г.) на Препоръката за статута на учителите от Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културатаи (ЮНЕСКО), както и от Международната организация на труда.

В системата на образованието в България работят над 92 000 педагогически специалисти, като над 20 000 от тях са в детските градини. Положителна тенденция през последните години е увеличаването на младите хора в системата - близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години, съобщиха в началото на новата учебна 2026/2027 година от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Георги Димитров

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Значението на учителската професия не се измерва само с постигнатото днес, а и с онова, което остава след години, се казва в приветствието към българските учители на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

„Знанията, ценностите и увереността, които давате на нашите деца, ги съпътстват далеч след времето, прекарано в детската градина и в класната стая. С подкрепата и личния си пример Вие им помагате да откриват своите способности и да развиват своята любознателност. Учите ги да мислят самостоятелно, да търсят решения и им давате увереност да следват своя път“, с тези думи се обръща към учителите образователният министър.

„Всеки успех на учениците носи частица от Вашите усилия, търпение и всеотдайност. Искрено Ви благодаря за професионализма и отговорността! Пожелавам Ви здраве, сили и удовлетворение от постигнатото, както и вдъхновение да продължавате да оставяте своята следа! Честит празник“, пожелава на учителите министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.