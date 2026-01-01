Най-малко 28 жители на село са били убити в края на миналата седмица в щата Борно в североизточна Нигерия от предполагаеми бойци на "Боко Харам", съобщи снощи пред Франс прес Бабакура Коло, ръководител на антиджихадистка въоръжена група.

Първоначално в четвъртък в село Марте са били открити и погребани телата на 15 убити души, но през уикенда са намерени още 13 тела, според същия източник.

Щатът Борно е епицентърът на продължаващото повече от 17 години джихадистко въстание, водено от "Боко Харам", а впоследствие и от отцепилата се от нея съперничеща групировка "Ислямска държава в Западна Африка". Конфликтът е причинил смъртта на хиляди хора и разселването на милиони жители в североизточната част на Нигерия.

"Нашите издирвателни екипи откриха в събота още 13 тела в околните храсталаци, всички с огнестрелни рани", заяви Коло.

„Това се добавя към 15-те тела, открити в четвъртък, с което броят на загиналите при нападението достигна 28“, добави той.

Докато правителството изтъква успехите си срещу различните въоръжени групировки в страната, включително смъртта на важен командир на "Ислямска държава" по-рано тази година с подкрепата на американската армия, някои специалисти смятат, че насилието се засилва.

Според Мустафа Грема, жител на Марте, жертвите са били отишли далеч от селото да събират дърва за огрев, от които зависят много разселени семейства за готвене и други основни битови нужди. В щата Борно тези семейства, често поемат сериозни рискове за сигурността си, за да се снабдят с гориво. Джихадистките групи все по-често нападат земеделци, рибари, дървосекачи, животновъди и събирачи на метални отпадъци, като ги обвиняват, че шпионират за армията и ѝ предават информация.

През април джихадисти убиха най-малко 17 души, които също събирали дърва за огрев край Гвоза, важен военен център в щата Борно.

Шестима дървосекачи бяха застреляни и в село Малам Маджа в района Диква.

Очаква се сигурността и икономиката да бъдат сред основните теми на предстоящите президентски избори в Нигерия през януари.