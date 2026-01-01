Жител на Вършец е задържан за отправена закана за убийство в условията на домашно насилие, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден на 4 октомври около 17:57 часа от 46-годишна жена, която съобщила, че 39-годишният й брат е прекъснал електрозахранването към къщата й.

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При пристигането на полицейския екип мъжът, който бил във видимо нетрезво състояние, отправил закана за убийство към сестра си.

Той е задържан за срок до 24 часа в Районното управление в Монтана. По случая е започнато разследване.