Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна на територията на страната 23 кучета, влизащи от Република Сърбия през ГКПП „Калотина“, след като при граничния контрол е установено, че животните не отговарят на изискванията за въвеждане от трета държава.

Сигналът за превозното средство е подаден от „Гранична полиция“ до дежурния официален ветеринарен лекар, съобщиха от БАБХ.

При проверката е установено, че кучетата са на възраст под 6 месеца, поради което не отговарят на изискванията за пътуване. Освен това животните са били без инжектируеми транспондери (микрочипове) и без ветеринарни здравни сертификати.

Съставен е протокол за разпореждане за връщане, с който те са върнати на територията на Република Сърбия.