Движението в участъка от км 33 до км 34 на автомагистрала (АМ) „Тракия" в посока София се осъществява в изпреварващата лента до 16:00 часа заради ремонт на асфалта, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От АПИ предупреждават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

От АПИ съобщиха за ограничаване на достъпа до аварийната лента на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна между 13-и и 19-и км до 8 октомври заради геодезическо заснемане във връзка с предстоящ ремонт на отсечка.