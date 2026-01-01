Десетки църкви в Нидерландия са се обявили, че са готови временно да приютят лица със статут, откликвайки на призива, отправен от Съвета на църквите в Нидерландия, оповестен през седмицата във вторник, телевизия Ен О Ес.

В рамките на акция „Подслон“ двадесет църкви, разположени в цялата страна, вече работят по организирането на настаняването. Полагат се настилки, подреждат се легла и се проверяват санитарните помещения. Още четиридесет църкви обмислят дали да се включат.

Още в деня на обявяването на призива пет църкви съобщиха, че желаят да се включат. Заявките продължават да пристигат. Над сто души с разрешение за пребиваване вече могат да намерят подслон и да напуснат центровете за убежище.

Инициативата е насочена към лица със статут на бежанци, търсещи убежище с разрешение за пребиваване, които все още се намират в център за настаняване. Целта е те да бъдат настанени в общината, където в крайна сметка трябва да получат жилище.

Джон ван Тилборг от Акция „Подслон“ заяви пред информационната агенция АНП, че подслонът, предоставен от църквите, спомага за плавното им интегриране в обществото. Според плана настаняването ще е за три месеца и според препоръките на Съвета на църквите не трябва да е в помещенията, където се провеждат богослужения, а в пристройка към църквата, жилища на членове на църквата или празна пасторска къща, съобщава радио Бе Не Ар.

Според правилата търсещите убежище, които са получили разрешение за пребиваване, трябва да получат общинско жилище. Поради недостига на жилища това често не се случва, което ги кара да остават по-дълго в центровете за настаняване на търсещи убежище. По този начин центровете остават препълнени и възниква недостиг на места за нови търсещи убежище. С тази инициатива църквите искат да освободят място в центровете за настаняване.

Централният орган за приемане на търсещи убежище, който участва в разработването на плана, ще се погрижи лицата със статут на бежанци след три месеца действително да могат да се преместят на ново място.

В Акция „Подслон“ участват Съветът на църквите в Нидерландия, Протестантската църква в Нидерландия, Римокатолическата църква, както и деветнадесет църковни общности и сдружения, припомня всекидневникът „Хет Парол“. „Инициативата на Съвета на църквите се вписва в стремежа ни като църкви да бъдем гостоприемни места“, казва пред вестника Йохан Висер, секретар на Протестантската църква в Амстердам. Според него подкрепата за чужденците и бежанците е в духа на библейската традиция и християнско-социалното мислене.

Църквите са обсъдили инициативата с министъра по въпросите на убежището Барт ван ден Бринк. Според тях той „подкрепя с горещо сърце“ плана, съобщава информационният портал „Ню“.