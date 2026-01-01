Досъдебни производства са образувани след счупване на странично стъкло на автомобил и нанесен удар на полицейски служител в севлиевското село Дамяново.

Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

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На 24 октомври е подаден сигнал от 46-годишен мъж за счупено странично стъкло на кола, паркирана на ул. „Никола Вапцаров“ в селото.

Извършителят, 37-годишен мъж, е установен. При задържането мъжът е ударил с ръка в лицето униформения служител.