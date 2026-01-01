Гласуването в чужбина на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. започна още вчера, 24 октомври, в 21:00 часа българско време и ще приключи сутринта на 26 октомври. Това съобщиха от Министерството на външните работи.

Първи гласуват българските граждани в Окланд, Нова Зеландия. Избирателните секции там отвориха в 21:00 часа българско време на 24 октомври. Последни правото си на глас ще упражнят сънародниците ни в секциите на територията на американските щати Калифорния и Невада. Там изборният ден ще приключи в 5:00 часа българско време в понеделник, 26 октомври.

Вотът зад граница, там където са отворени секциите, протича спокойно и нормално, съобщиха от Централната избирателна комисия. В избирателните списъци зад граница са 48 227 български граждани, а българите, които не са подали предварително заявление - ще могат да гласуват в избрана от тях секция, като попълнят декларация, че не са гласували на друго място. Извън страната има общо 613 избирателни секции, разкрити в 60 държави, най-много са в Обединеното кралство. В 242 от секции е предвидено машинно гласуване.

Единствената актуална, вярна и точна информация по отношение на адресите на избирателните секции извън страната е на сайта на МВнР и дипломатическите и консулските представителства, подчертават от Министерството на външните работи.

Навсякъде по света вече са открити избирателните секции. Към момента няма информация за проблеми в секционните избирателни комисии, уточниха на брифинг от МВнР.

Турция

Изборният ден в Анкара започна навреме. Точно в 7 часа местно време (6ч. българско) двете избирателни секции в турската столица отвориха врати – в Посолството на България и кв. „Пурсаклар“, където живеят голяма част от изселниците от страната ни.

Първите гласоподаватели вече упражниха избирателните си права, гласувайки с хартиена бюлетина. Общо 192 души са подали заявления за гласуване в Анкара и са включени в избирателите списъци, публикувани и в официалния сайт на Министерството на външните работи на България. Тези, които не са го направили, ще имат възможност да попълнят декларация и пред членовете на секционните избирателни комисии.

Общо 78 секции са разкрити в Турция, показва справка на сайта на Министерството на външните работи на Република България. Това е вторият най-голям брой на секциите за президентските избори в чужда страна след Обединеното кралство.

Най-много секции в Турция са разкрити в Истанбул, където ще има възможност за гласуване на 18 места. На следващо място са Бурса и Измир, където са разкрити по 13 секции.

Общо 12 839 души са подали заявления за гласуване на изборите за президент и вицепрезидент, докато на изборите за Народно събрание през април 2026 г. те бяха 15 218.

Най-многобройната избирателна секция е в Ергене (Западна Турция, в близост до Одрин), където 589 души са подали заявления за гласуване. Избирателна секция в район Нилюфер в Бурса, където ще гласуват 517 души, също е сред секциите в Турция с най-много избиратели. В трите секции, разкрити в кв. „Шейхсинан“ в Чорлу, западно от Истанбул, списъците също наброяват над 500 души.

На парламентарните избори в Турция през април гласуваха близо 28 хиляди български граждани.

Гърция

Първите български граждани вече упражниха правото си на глас в гръцката столица Атина, въпреки лошото време и дъжда. В града има разкрити четири избрателни секции.

Две от секциите се намират в сградата на посолството на България в Атина, където може да се гласува само с традиционни хартиени бюлетини, а другите две са разположени в центъра на гръцката столица, където може да се упражни правото на глас и на машина.

Изборният ден започна в 07:00 часа (местно и българско време) и ще продължи до 20:00 часа. Българските граждани могат да упражнят правото си на глас с хартиена бюлетина, а в секциите, определени от Централната избирателна комисия, е осигурено и машинно гласуване.

В цяла Гърция избирателните секции са общо 24. Една секция има и в сградата на Генералното консулство на България в Солун.

По една секция, в които българските граждани могат да упражнят правото си на глас, има в градовете Кавала, Каламата, Комотини, Нафплио, Неа Муданя, Неа Перамос, Никити, Патра и Ставрос, както и на островите Корфу, Кос, Лимнос, Миконос и Родос. Пет са секциите на остров Крит – в Ираклио, Йерапетра, Мирес, Ретимно и Ханя.

Румъния

В деня на изборите за президент и вицепрезидент първите българи в Румъния вече гласуваха в единствената избирателна секция в страната. Тя е разположена в сградата на посолството ни в Букурещ. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.

Изборният ден започна навреме - точно в 7:00 часа местно (и българско) време, а до 8:00 седем души бяха упражнили правото си на глас.

Първият българин, пуснал бюлетина, е жена от София. Тя попълни декларация на място.

Общо 33 наши сънародници са подали предварително заявления, че ще упражнят правото си на глас - 15 мъже и 18 жени. Всички те живеят и работят в Букурещ.

Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 човека. На последните предсрочни парламентарни избори през април в секцията в румънската столица правото си на глас упражниха 308 български граждани.

Унгария

Изборният ден в Будапеща протича нормално, към този час няма опашки пред посолството на България. По думи на членовете в секционната избирателна комисия около и след 11 часа идват повече желаещи да подадат своя глас.

Андрей Деновски

В Унгария нашите сънародници могат да гласуват в две секции - една в Посолството на Република България в Будапеща и една в град Егер. Към 08:30 местно време са гласували около10 души. Българите, които не да подали предварително заявление за гласуване в чужбина, трябва да попълнят декларация в присъствието на секционната избирателна комисия. Времето в Будапеща днес е слънчево, а температурата около 10 градуса.

Андрей Деновски

Молдова

Изборният ден за президент и вицепрезидент на България в Тараклия - един от основните центрове на българската общност в Молдова, започна нормално, а избирателната секция беше отворена навреме, съобщи председателят на Секционната избирателна комисия (СИК) в града Диана Боримечкова.

По думите на Боримечкова до 09:50 ч. не са възникнали затруднения в организацията на гласуването. Тя уточни, че днес българските граждани в Молдова гласуват само с хартиени бюлетини.

До 09:50 ч. правото си на глас в секцията в Тараклия са упражнили 20 души.

"Всичко е нормално засега и се надяваме така да бъде през целия ден. Най-голяма избирателна активност очакваме между 10:00 и 17:00 часа, когато хората обичайно излизат за неделната си разходка“, каза Диана Боримечкова.

Българските граждани в Република Молдова могат да упражнят правото си на глас в 11 избирателни секции.

Изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч. местно време. Ако пред избирателните секции има чакащи граждани, гласуването може да продължи до 21:00 часа.

По данни от преброяването на населението в Република Молдова през 2024 г. българите са мнозинство сред жителите на град Тараклия, като около 7,7 хил. души са се определили като етнически българи. Тараклийският район също е единственият район в страната с българско етническо мнозинство – 64,2 процента.

Хърватия

Точно в 7 часа местно време в хърватската столица Загреб бе отворена изборната секция за гласуване на изборите за президент на Република България.

По-голяма активност от българите, които живеят постоянно или работят в Хърватия, се очаква в по-късните сутрешни часове. Очаква се в избирателната секция в Загреб да гласуват и преминаващи през страната български туристи.

Китай

„Интересът е по-нисък от предишните избори”, каза проф. Димитър Владиков пред NOVA.

Северна Македония

Българските граждани в Северна Македония се стекоха пред избирателните секции, за упражнят правото си на глас за президент на България.

Редица български граждани гласуваха в избирателните секциите в градовете Скопие, Битоля, Прилеп, Охрид, Кавадарци, Кочани и Струмица.

Общо 613 избирателни секции са разкрити в 60 държави. Най-много са секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Турция – 78, Федерална република Германия – 70, Испания – 67 и САЩ – 44. Следват Италия – 29, Гърция и Нидерландия – по 24, Франция – 18, Австрия – 17, Белгия – 16, Канада – 15, Молдова и Швейцария – по 11.

Машинно гласуване е осигурено в 242 секции, за които са доставени общо 280 устройства. За първи път с машини ще се гласува във Варшава, Букурещ, Братислава, Будапеща и Хелзинки.

Изборните книжа, материалите и машините са доставени своевременно до секциите в чужбина чрез въздушен и наземен транспорт.

Информация за адресите на избирателните секции по държави е публикувана на сайта на МВнР в раздел „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.

В списъците за гласуване извън страната са включени 38 227 български граждани. Избирателите, включени в предварителните списъци, не попълват декларация пред членовете на секционната избирателна комисия в изборния ден. Българските граждани, които не са подали заявление за гласуване извън страната, също могат да гласуват в избрана от тях секция в чужбина. В този случай те трябва да подадат пред СИК декларация по образец, че отговарят на условията за гласуване, не са гласували и няма да гласуват на друго място.

Дипломатическите и консулските представителства на Република България поддържат постоянен контакт с местните власти и са в готовност да съдействат при възникване на затруднения в изборния ден, за да се гарантира възможността на българските граждани да упражнят правото си на глас.

Министерството на външните работи изразява благодарност към българските общности в чужбина за активната им подкрепа и съдействие при подготовката и организацията на вота зад граница.